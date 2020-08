Renzi sfida Conte: «Se vuole fare il premier, chieda il Mes. Guida l’Italia o solo i grillini?» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Non chiedere il Mes «è un suicidio per un Paese indebitato». A dirlo è Matteo Renzi, in un’intervista a la Repubblica. L’ex premier, che con Italia Viva fa parte della maggioranza di governo, va in pressing su Giuseppe Conte: «Che stiamo aspettando? Dal Mes capiremo che vuol fare Conte da grande. Se chiede il Mes significa che vuole Guidare l’Italia. Se non chiede il Mes, significa che vuole Guidare solo i grillini. A lui la scelta. Credo che Conte debba battere un colpo». Guardando al governo, «ci sono 200 miliardi da spendere, presi in Europa perché abbiamo mandato a casa ... Leggi su open.online

