Renzi avverte Conte: ‘Dal Mes capiremo se vuole guidare l’Italia o i grillini’ (Di venerdì 28 agosto 2020) Matteo Renzi lancia la sfida a Conte e riapre la discussione sul Mes: ‘capiremo se vuole guidare l’Italia o solo i grillini’. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi riapre la partita del Mes e lancia la sfida al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per l’ex premier proprio il Mes rappresenterà un banco di prova per capire se Conte sia alla guida dell’Italia o “dei grillini“. Taglio dei parlamentari, Renzi: “Non è una svolta, è uno spot” Nella prima parte della sua intervista ai microfoni de la Repubblica, Matteo Renzi affronta uno dei temi caldi della politica italiana: il referendum sul taglio dei parlamentari. “Non ... Leggi su newsmondo

Attenzione allo schema Renzi. Il fronte del No alla riforma costituzionale intravvede una possibilità in quella che sembrava una battaglia disperata contro una riforma troppo populista per risultare i ...Matteo Renzi torna a parlare della prescrizione: “Se Conte vuole cacciarci basta dirlo. Noi non votiamo il pasticciaccio”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il leader di Italia Viva ...