Rennes-Montpellier (sabato, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 28 agosto 2020) Seconda giornata di Ligue 1 e per l’ambizioso Rennes di Stephan è in programma l’incontro casalingo contro il Montpellier. E’ stato un punto guadagnato quello dell’esordio a Lilla. I rossoneri, in svantaggio e in inferiorità numerica per l’espulsione di Boey, hanno saputo pervenire al pareggio grazie ad un secondo tempo arrembante, in cui di fatto si è … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

RealMarco94 : Alle 17 Rennes vs Montpellier, sarà sfida a centrocampo tra Chotard (2001)???? e Camavinga (2002) ???? - infobetting : Rennes-Montpellier (sabato, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici - SkyBetIT : ???? 2?° giornata di #Ligue1 ???? Rennes ???? ?? Montpellier ???? ?????Pronostico: ?? #RennesMontpellier ??????… - blab_live : #Ligue1, #SRFCMHSC @staderennais @MontpellierHSC rossoneri favoriti contro un avversario ostico. Probabili formazio… - CalcioPillole : Francia, il #Bastia è stato autorizzato dalla Prefettura della Haute-Corse ad accogliere fino a 6.500 spettatori al… -

Ultime Notizie dalla rete : Rennes Montpellier Rennes-Montpellier, Ligue 1: formazioni, pronostici Il Veggente Scommesse: goal @1.77 a Strasburgo e Multigol Blackburn @1.97 in Coppa di Lega, le schedine del sabato

Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e andiamo sulle gare delle 16.00 nella Premiership scozzese, giunta già alla sesta giornata. Per Kilmarnock – Dundee Utd si acc ...

CM Scommesse: Arsenal-Liverpool e Ligue 1, per un terno che vale 6 volte la posta

Il Community Shield apre la stagione inglese con la vincitrice di Fa Cup contro la vincitrice di Premier League. Ovvero Arsenal e Liverpool. La scorsa stagione ...

Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e andiamo sulle gare delle 16.00 nella Premiership scozzese, giunta già alla sesta giornata. Per Kilmarnock – Dundee Utd si acc ...Il Community Shield apre la stagione inglese con la vincitrice di Fa Cup contro la vincitrice di Premier League. Ovvero Arsenal e Liverpool. La scorsa stagione ...