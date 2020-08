Regione Lombardia, depositata la mozione di sfiducia nei confronti di Fontana (Di venerdì 28 agosto 2020) depositata la mozione di sfiducia nei confronti di Fontana. L’unica a non firmare il documento è stata Italia Viva. MILANO – E’ stata depositata la mozione di sfiducia nei confronti di Attilio Fontana. Il documento è stato firmato da tutti i partiti di opposizione, escluso Iv, e fa riferimento alla gestione del’emergenza coronavirus da parte del goveratore. Nelle pagine sono presenti tutti gli episodi contestati come la mancata istituzione delle zone rosse a Nembro e Alzano, l’ospedale della Fiera di Milano, mascherine e Diasorin. Non c’è, invece, la vicenda dei camici che sembra essere stata esclusa dopo un compromesso trovato tra tutte le forze politiche ... Leggi su newsmondo

M5S_Europa : La consegna del primo materiale scolastico a #Codogno, #Alzano e #Nembro dimostra che il governo #Conte ha a cuore… - RegLombardia : #LNews L’assessore al Welfare: “Nella nostra regione in un giorno effettuato quasi il 20% del totale dei tamponi… - pdnetwork : Nessuno sconto! Abbiamo depositato, con tutte le forze di opposizione, eccetto Italia Viva, la mozione di sfiduci… - aranciaverde : RT @M49liberorso: Fra di voi ci sono dei Lombardi ? Se la risposta è sì, come è possibile che non ci sia una folla davanti al palazzo della… - ChiaraBaldi86 : Gallera 1/5: “Oggi in Lombardia abbiamo sfiorato i 20 mila tamponi effettuati. Questo dato evidenzia l'immenso lavo… -