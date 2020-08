Regionali, Zingaretti nelle Marche: “Bisogna fare scelta dell’unità, per evitare vittoria dell’estrema destra. Ho fiducia nell’elettorato 5 stelle” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nicola Zingaretti è fiducioso. nelle Marche, dove “tutti sappiamo che la scelta è a due, se non vogliamo che la destra, anzi la coalizione di estrema destra, metta le mani sul futuro della Regione”, anche l’elettorato del Movimento 5 stelle “faranno una scelta per vincere”. A dirlo il segretario Pd nazionale durante un incontro a Pesaro per sostenere il candidato dem alle Regionali, Maurizio Mangialardi. “La base del Movimento Cinque stelle si è pronunciata, i dirigenti più importanti hanno fatto appelli e io sono, quindi, molto fiducioso che l’elettorato 5 stelle sceglierà”. “E visto che siamo tutti di qua a governare il Paese, come ha detto la base del Movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Stavamo ancora aspettando dalla Regione Lazio la risposta alla lettera con la quale, l’ormai lontano 20 agosto scorso, scrivevamo anche a loro sottolineando la necessità di una forma di controllo san ...

