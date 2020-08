Regionali, Palummella candidato con Fi si ritira: le vere motivazioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si ritira dalla partita per le Regionali in Campania l’ex capoultras candidato con Forza Italia Gennaro Montuori, detto Palummella. Secondo quanto dichiarato in un’intervista al Mattino, Palummella ha deciso di abbandonare il campo perché nei giorni della visita di Matteo Salvini in Campania non è stato diffuso dal partito un comunicato stampa in cui chiedeva al leader della Lega le scuse per i cori contro i napoletani. Comunicato inviato alla segreteria dell’onorevole azzurro, Fulvio Martusciello che per Montuori non avrebbe fatto nulla per aiutare a diffondere la nota stampa. Una goccia che avrebbe però solo fatto traboccare il vaso. Nei giorni scorsi infatti in un’intervista rilasciata ad Anteprima24 ... Leggi su anteprima24

«Forza Italia in Campania ha tante segreterie, evidentemente io sono finito in quella sbagliata». Gennaro Montuori esce dal campo, non lo fa sbattendo la porta, ma comunque se ne va tra le polemiche.

