Regionali in Campania, Mastella presenta la lista Noi Campani: Con De Luca rapporto antico (Di venerdì 28 agosto 2020) Una lista ricca di “esperienze e nomi nuovi” e una serie di proposte precise che vanno da un piano per l’edilizia popolare all’attenzione per le aree interne. È stata presentata questa mattina a Napoli la lista “Noi Campani”, espressione del movimento fondato e guidato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, che concorrerà alle Regionali in Campania a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca. Capolista per la circoscrizione elettorale Napoli è il docente universitario Luigi Santini, mentre nella lista spiccano i nomi di GianLuca Vorzillo, patron di Edenlandia, e Valeria Vespa, consigliere municipale della Terza ... Leggi su ildenaro

matteosalvinimi : In diretta da Salerno con tutta la squadra della Lega per le elezioni regionali della Campania, per me motivo di gr… - Piu_Europa : ?? ?? ?? REGIONALI: ECCO LE LISTE DI #PIUEUROPA Saremo in #Liguria, #Veneto, #Toscana, #Marche, #Campania e #Puglia.… - giuaddo99 : Da Il Mattino Regionali Campania 2020, la Lega denuncia: «Offese vergognose e razziste contro Cristine» Leggi tu… - TheItalianTimes : Il voto per le elezioni in #Campania dei prossimi 20 e 21 #settembre è uno dei test più importanti - Scisciano : Campania, Regionali, Ciarambino (M5S):”Con Di Maio per realizzare il nostro sogno per la Campania”: Tour regionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Campania