Regionali – Fusciello, candidato con De Luca incontra i cittadini casalesi (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Domenica 30 agosto Roberto Fusciello – candidato alle Regionali come capolista nella lista “Davvero sostenibilità e diritti, Partito Animalista” con il presidente uscente Vincenzo De Luca – incontra i cittadini per presentare le proprie idee programmatiche e raccogliere le istanze da portare in Regione. Dalle ore 10 a piazza Vittorio Emanuele (piazza Mercato) e dalle ore 18 al parco don Diana, il candidato al Consiglio regionale della Campania e alcuni sostenitori del suo progetto politico allestiranno un gazebo informativo dove accoglieranno i cittadini che intendano confrontarsi sul prossimo appuntamento elettorale. Fusciello, unico ... Leggi su anteprima24

DAVVERO SOSTENIBILITÀ E DIRITTI - PARTITO ANIMALISTA (Vincenzo De Luca Presidente) NAPOLI Montoro Alberto Buono Stefano Di Nola Carina Chirico Francesco Amodeo Francesco Maria Antinolfi Giovanna (Vane ...

