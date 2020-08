Reggio Emilia-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Unahotels Reggio Emilia e Fortitudo Bologna scendono sul parquet in occasione della prima giornata del gruppo B di Supercoppa 2020 di Serie A1. Nuovo ciclo per i padroni di casa che sotto la guida di Antimo Martino sperano di poter fare quanto meno un campionato tranquillo. L’altra faccia del derby Emiliano è quella della Fortitudo che in estate si assicurata le prestazioni di Adrian Banks sul parquet e quelle di Meo Sacchetti in panchina. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.45 di sabato 29 agosto. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Sabato 29 agosto, Ore 20.45 – Unahotels ... Leggi su sportface

