Referendum, Prodi: “I parlamentari sono troppi, ma dirò no”. E Renzi: “Libertà di voto, non personalizzo come nel 2016” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il no di Romano Prodi, nonostante sia favorevole. La libertà di voto di Matteo Renzi, che si astiene su quale sarà il suo voto perché “non personalizzo” come nel 2016. Dopo anni di distanza, i due ex presidenti del Consiglio si ritrovano sotto la stessa tenda: quella di chi non dice sì al Referendum per il taglio dei parlamentari, sul quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi il 20 e 21 settembre. Il ragionamento dell’ex presidente della Commissione europea è affidato a un intervento sul Messaggero: il professore ritiene di “non primaria attenzione” la questione. Da un punto di vista funzionale, ammette, il numero di parlamentari è “eccessivo” ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

