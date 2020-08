REFERENDUM, PERCHÉ NO/-23. M5S vuole un potere legislativo usurpato dall'esecutivo (Di venerdì 28 agosto 2020) La Costituzione della Repubblica italiana porta tre firme: quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e quella del presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini.Il 18 settembre del 1946, durante i lavori della Costituente, Terracini scandì la seguente riflessione: «La diminuzione del numero dei componenti del Parlamento sarebbe in Italia interpretata come un atteggiamento antidemocratico, visto che, in effetti, quando si vuole diminuire l’importanza di un organo rappresentativo s’incomincia sempre col limitarne il numero dei componenti, oltre che le funzioni».La limitazione delle funzioni del Parlamento è in corso da anni attraverso il contingentamento dei tempi, la prassi dei maxiemendamenti onnicomprensivi, l’abuso della decretazione d’urgenza e ... Leggi su huffingtonpost

