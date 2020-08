Referendum, Liberisti italiani: “Libertà di coscienza agli iscritti” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – “Liberisti italiani ritiene questo referendum un passaggio politico denso di ipocrisia e non vogliamo partecipare da tifosi”, per questo “ai nostri iscritti e sostenitori lasceremo libertà di coscienza. Facciamo invece una nostra proposta in vista dell’ennesima modifica della legge elettorale”. Lo afferma Andrea Bernaudo a seguito della Direzione che ha deciso, a maggioranza, la posizione sul referendum pubblicando una lunga nota (https://www.liberistitaliani.it/referendum-su-riduzione-dei-parlamentari/) dove si spiegano le ragioni della linea assunta. Leggi su dire

Roma. Nel dibattito sulle riforme istituzionali che si è sviluppato attorno al referendum sul taglio del numero dei parlamentari e sui successivi correttivi, il paese si è perso un pezzo importante. C ...

Le condizioni per il Sì e per la prospettiva politica con M5S

Un anno fa, con piena consapevolezza della controversa natura del M5S, il Partito Democratico-Italia Viva e Liberi e Uguali decidevano di avviare il governo Conte 2. Una scelta difficile, date le prof ...

