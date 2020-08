Referendum: cosa voteranno poltronisti e assenteisti? (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 20 e 21 settembre votiamo sì per tagliare 345 parlamentari. Sono tanti i motivi per dire sì a questa riforma. In Parlamento l’hanno votata tutti i partiti anche se ora qualcuno sta provando a far dimenticare in tutti i modi quel suo voto favorevole. In questi primi giorni di campagna referendaria, tanti cittadini ci hanno detto chiaramente che non hanno alcuna intenzione di continuare a pagare gli stipendi di parlamentari assenteisti che non mettono quasi mai piede in Parlamento. Ed hanno pienamente ragione! Purtroppo ci sono i parassiti della politica, quelli che entrano nelle Istituzioni e si dimenticano il motivo per cui sono stati eletti: lavorare in Parlamento. Partiamo da chi detiene il record assoluto, Michela Vittoria Brambilla, con il suo 98% di assenze. Contributo alla causa per il Paese? La conduzione di una trasmissione sugli animali ... Leggi su ilblogdellestelle

