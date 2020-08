Record di contagi: 1462 nuovi positivi. Caos scuola, insegnanti in rivolta e il Pd “sfiducia” la Azzolina (Di venerdì 28 agosto 2020) Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 1.462 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri vengono segnalati altri 9 decessi, che portano il totale a 35.472. Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 74, con un incremento di 7 unità. Rispetto a ieri sono guarite altre 348 persone, il totale dall’inizio emergenza è 206.902. Nelle ultime 24 ore spicca il numero Record di 97.065 tamponi, 8.410.510 nel complesso. scuola nel Caos, insegnanti in rivolta Parte dal Veneto la protesta degli insegnanti, che chiedono di non tornare in cattedra in quanto “lavoratori fragili”, quindi più esposti al contagio da ... Leggi su secoloditalia

