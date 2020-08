Rebus scuole, Caldoro: “Azzolina e De Luca protagonisti del disastro” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Da marzo sapevamo che occorreva pianificare ed organizzarsi per la riapertura in sicurezza delle scuole eppure arriviamo a settembre tra mille dubbi”. È quanto affermato da Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Regione Campania. “Le scuole chiuse sono un danno per i nostri bambini e i nostri ragazzi, per la loro formazione, per la loro serenità e per le famiglie. scuole chiuse significa avere un Paese fermo, senza speranza, senza futuro. Sui nostri ragazzi si consuma l’ennesimo disastro di una politica Pd e Cinque Stelle che non sceglie e non si assume responsabilità ma scarica sui cittadini i problemi – dice l’ex Governatore della Campania -. Azzolina e De Luca, una a Roma, l’altro nel ... Leggi su anteprima24

Il 14 settembre prenderà il via l'anno scolastico con ancora diversi dilemmi legati naturalmente all'emergenza sanitaria ancora in corso, i problemi legati agli spazi, la distanza dei banchi e le masc ...

Bus scolastici e coronavirus: «Il 60% rimarrà a piedi»

Se le norme anti-contagio non muteranno, solo il 40% degli allievi troverà posto. Tiemme propone orari sfalsati per l’ingresso in aula. I presidi: «È impossibile» Grosseto. Al momento è un rebus senza ...

