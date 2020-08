Reazione a Catena 28 agosto 2020: le Note Vocali (video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 28 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le Note Vocali di Caserta, due sorelle e un’amica che si sono allenate tramite Note Vocali sul cellulare…e da qui il nome. Le Note Vocali – Giovanna, Paola e Simona -, al loro primo tentativo, non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 8.625 euro. Peccato, riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. ... Leggi su ascoltitv

videostar_tv : Biancavilla: tre fratelli a 'Reazione a catena' di Rai Uno - LmMaggio : @CleliaMussari Quando finisce reazione a catena lo seguo pure ma non mi appassiona molto. - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 28 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - alelocksley : Lo stress accumulato nelle ultime 72 ore ha raggiunto livelli altissimi che non mi permettono neanche di gioire per… - CorriereAlbaBra : Dopo due settimane di partecipazione al quiz televisivo 'Reazione a Catena' su Rai 1 termina l'avventura degli Amic… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Il cambio data del Rally Italia Sardegna ha costretto gli organizzatori del Rallylegend ad anticipare anch'essi il proprio evento per evitare la concomitanza con la tappa del WRC Lo spostamento del Ra ...Il super computer quantistico di Google ha colpito ancora. I ricercatori di Big G hanno utilizzato Sycamore per simulare una reazione chimica descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Science.