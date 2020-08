Raul è l’erede di Zidane per la panchina del Real Madrid (Di venerdì 28 agosto 2020) Nessuno meglio di Raul potrà sostituire, quando sarà il momento, Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Lo scrive As, che ha evidenziato come per l’ex attaccante spagnolo si stia delineando lo stesso percorso, che passa per l’ottimo lavoro con l’Under 19 coronato dalla vittoria della Youth League. È un’icona del club e la sua esperienza sulla panchina della primavera gli permetterà di valorizzare al meglio i giovani che già conosce in prima squadra. A Florentino Perez piace come gestisce lo spogliatoio, proprio come con Zidane, per questo Raul rappresenta anche il futuro del Real. L'articolo Raul è l’erede di Zidane per la ... Leggi su ilnapolista

