Ranieri: “Lavoriamo per una grande partenza” (Di venerdì 28 agosto 2020) Claudio Ranieri parla, sul sito della Sampdoria, della nuova stagione che sta per iniziare: “Lavoriamo per una grande partenza, non dobbiamo più soffrire come l’anno scorso. Questa squadra ha giocato con diversi moduli la scorsa stagione. Non sono innamorato di un sistema, sono innamorato dei miei calciatori. Da loro pretendo il massimo e l’anno scorso me l’hanno dato, quest’anno si riparte con ancor più determinazione”. Foto: Sito Ufficiale Sampdoria L'articolo Ranieri: “Lavoriamo per una grande partenza” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clubdoria46 : #Sampdoria, #Ranieri: 'Mi aspetto dei regali da #Ferrero' -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri “Lavoriamo Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net