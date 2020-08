Ramon Diaz, idolo di Avellino: dai gol con l’Inter di Trapattoni allo schiaffone di Bruscolotti (Di sabato 29 agosto 2020) Ramon Diaz, talento argentino e vecchia conoscenza della Serie A, spegne oggi 61 candeline. Attaccante cresciuto calcisticamente nel River Plate, si trasferisce all’Avellino, gioca tre stagioni di alto livello e diventa ben presto l’idolo dei suoi nuovi tifosi con 22 gol in 78 partite, la Fiorentina sborsa 10 miliardi di lire ma l’esperienza non può essere considerata positiva, la rottura avviene dopo solo due anni. Poi la chiamata dell’Inter e in maglia nerazzurra mette a segno 12 gol in 33 partite: un vero e proprio protagonista nello scudetto (1988-89) dei record di Trapattoni. Poi affronta l’avventura al Monaco ed il ritorno al River Plate, prima della chiusura della carriera in Giappone a Yokohama, dove si laurea capocannoniere a 35 anni. Intraprende ... Leggi su calcioweb.eu

