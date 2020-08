Rami dopo Menez: Reggina da sogno (Di venerdì 28 agosto 2020) REGGIO CALABRIA - La serie B ritrovata dopo sei anni e con la paura di scomparire dal calcio professionistico, evitata dalla dispendiosa passione di Mimmo Praticò e della sua famiglia e, poi, dal ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Rami dopo Menez: Reggina da sogno: Una città che freme, una società ambiziosa: sta nascendo una super squadra. Taib… - paola24711898 : @Rinaldi_euro Apprezzo le opinioni di tutti ma a non rappresentarci sono veramente in troppi. Una eliminazione di r… - alebranca8 : RT @Bertolca10: Un altro ex rossonero, dopo Menez, cercato dalla Reggina. Si tratta di #Rami. Grande squadra quest'anno per i granata del s… - Bertolca10 : Un altro ex rossonero, dopo Menez, cercato dalla Reggina. Si tratta di #Rami. Grande squadra quest'anno per i grana… - TUTTOB1 : Corriere dello Sport: 'Rami dopo Menez: Reggina da sogno' -