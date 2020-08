Quindici giorni all’apertura delle scuole e migliaia di docenti potrebbero non presentarsi (Di venerdì 28 agosto 2020) Insegnanti fragili: a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, gli istituti rischiano di non avere personale sufficiente. A rischio l’anno scolastico, denuncia la Cisl. E sui test sierologici è caos. Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole, ma le incognite legate al rientro, invece di attenuarsi, sembrano raddoppiare. L’ultima polemica, quella dei docenti: la maggior … L'articolo Quindici giorni all’apertura delle scuole e migliaia di docenti potrebbero non presentarsi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

chetempochefa : 'Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovess… - semplici8 : @NOprisonersEVER @Jessica97737031 @deb8479eaeef410 @_EvelynDeavor_ @SaraLF74 @Lukazzu @paolinab @ernoirsfina_… - lukalancia : RT @chetempochefa: 'Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovessi ric… - ZiaCandida : RT @PediatriaOggi: 'Quindici giorni fa,ha squillato il telefono ed era il mio medico.Ho pensato: 'Ci risiamo'. Ho immaginato che dovessi ri… - OBacilieri : RT @chetempochefa: 'Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovessi ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Quindici giorni De Luca: "Tra quindici giorni decideremo se rinviare l'apertura delle scuole" TorreSette ISOLA DEL LIRI – Da oggi vietata la vendita di alcolici e superalcolici ai minorenni

È vietata la vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18; sono queste le regole imposte dalla nuova ordinanza sindacale, operativa da ogg ...

Fritto Misto 2020, torna ad Ascoli dal 30 Settembre al 4 Ottobre

Si svolgerà anche quest’anno Fritto Misto 2020, la kermesse culinaria dedicata alle specialità fritte, giunta alla sedicesima edizione in programma dal 30 settembre al 4 ottobre nella meravigliosa cor ...

