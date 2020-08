"Questo e altro tra i turisti". Sardegna, altro che Billionaire: cosa accade in piena emergenza Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) altro video-denuncia della Lega. Nella pagina Twitter del Carroccio si vede nuovamente un filmato a dir poco sconcertante che mostra quanto l'Italia sia ormai allo sbando. Il motivo? Anche nella giornata di giovedì 27 agosto un gruppo di algerini è sbarcato come nulla fosse tra i turisti. È accaduto in Sardegna, nella spiaggia di Tuerredda. Qui un gruppetto di clandestini lascia a bordo della piccola imbarcazione qualche vestito per poi dileguarsi nel nulla. Un rischio che ora come ora il Paese non può permettersi, quello degli sbarchi incontrollati, visto e considerata l'emergenza coronavirus. Eppure al governo poco importa e lo ha dimostrato con il "no" all'ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, sulla chiusura degli hotspot e ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Questo altro Lega e Lega giovani: "Le comiche della Consulta dei Giovani di Senigallia" Vivere Senigallia Cellulite fibrosa: cos’è e quali sono i migliori rimedi

La cellulite è un problema che riguarda molte donne di tutte le età. Nasce dalla mancanza di equilibrio tra la circolazione venosa e quella linfatica: questo disequilibrio porta infatti alla comparsa ...

I migliori esercizi per gambe e glutei con elastici

Se volete allenare i vostri glutei e le vostre gambe a casa in maniera efficace, vi suggeriamo di fare esercizi aiutandovi con gli elastici. Gli elastici infatti riescono a far lavorare nel migliore d ...

