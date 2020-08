Quarta serata della Convention repubblicana – Trump accetta la nomination con il suo solito show (Di venerdì 28 agosto 2020) Ieri ha avuto luogo la Quarta e ultima serata della Convention repubblicana. Il presidente Trump ha tenuto il discorso per l’accettazione della nomination alle presidenziali 2020. Come al solito, ha fatto uno “show” in cui ha riscritto la Storia a suo favore. show anche della figlia Ivanka, che ha difeso con tutte le sue forze … Leggi su periodicodaily

RaiUno : Questa settimana @albertoangela dedicherà l’intera puntata ad un’impresa imponente: la realizzazione della quarta r… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #ChicagoMed La quarta stagione è in prima tv su #Italia1 con tre nuovi episodi In prima serata - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Italia1 la quarta stagione di #ChicagoMed 1^ tv - lady_martine : RT @QuiMediaset_it: #ChicagoMed La quarta stagione è in prima tv su #Italia1 con tre nuovi episodi In prima serata - musicultura : E con Gidio abbiamo inaugurato anche questa quarta serata de #LaControra2020!?? “Pitecus”, lo spettacolo teatrale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta serata Cortona: quarta serata del Mammut Jazz Fest con Don Karate ArezzoWeb Quarta serata della Convention repubblicana – Trump accetta la nomination con il suo solito show

Ieri ha avuto luogo la quarta e ultima serata della Convention repubblicana. Il presidente Trump ha tenuto il discorso per l’accettazione della nomination alle presidenziali 2020. Come al solito, ha ...

Una serata rock a Lignano con Le Vibrazioni Summer Tour

Domenica 30 agosto appuntamento con Le Vibrazioni all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in occasione di "Nottinarena". La band porterà sul palco il suo Summer Tour, tra singoli recenti e grandi ...

Ieri ha avuto luogo la quarta e ultima serata della Convention repubblicana. Il presidente Trump ha tenuto il discorso per l’accettazione della nomination alle presidenziali 2020. Come al solito, ha ...Domenica 30 agosto appuntamento con Le Vibrazioni all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in occasione di "Nottinarena". La band porterà sul palco il suo Summer Tour, tra singoli recenti e grandi ...