Quale futuro per Tonali? Duello Inter-Milan. Cellino: "Il ragazzo ha fretta" (Di venerdì 28 agosto 2020) Sembrava tutto pronto per il passaggio di Sandro Tonali all'Inter. I nerazzurri avevano presentato un'offerta da 25 milioni che aveva convinto il Brescia a cedere il suo gioiello. Tuttavia nelle ultime ore è cambiato tutto: il Milan si è inserito nella trattativa e ha spinto le Rondinelle a prendere tempo per valutare la proposta più convincente prima di lasciar partire il giovane centrocampista.caption id="attachment 960025" align="alignnone" width="1024" Cellino (getty images)/captionFRETTAIl presidente del Brescia Massimo Cellino ha spiegato il suo punto di vista su questa situazione ai microfoni di Sky Sport: "Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco ...

comunque, mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore da parte dell’Inter, io ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere ...

