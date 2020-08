Putin forma la “riserva” delle forze dell’ordine in attesa per la Bielorussia (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente Vladimir Putin ha formato una riserva di agenti delle forze dell’ordine russe in attesa di essere inviati in Bielorussia, ha detto in una nuova intervista andata in onda giovedì. Putin ha detto di aver creato la riserva su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che in questo momento deve affrontare dimostrazioni di massa nel suo paese settimane dopo i risultati delle elezioni che lo hanno visto vincere in maniera schiacciante. La Russia non schiererà queste forze a meno che “elementi estremisti in Bielorussia non oltrepassino il limite e inizino a saccheggiare”, ha detto Putin nell’intervista con l’emittente ... Leggi su databaseitalia

