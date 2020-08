Pubblicato il bando di concorso per 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare (Di venerdì 28 agosto 2020) La Marina Militare offre un’opportunità di lavoro aperta a più di duemila giovani. È stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 65 del 21.08.2020 – 4a Serie Speciale il bando di concorso per l’anno 2021 per reclutare 2.200 VFP1 della Marina (volontari in ferma prefissata di un anno). Per i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) la Marina offre un’occasione per intraprendere una carriera entusiasmante, al servizio del Paese. Attraverso percorsi formativi e addestrativi in tutti i settori di impiego, da quello navale, alle forze speciali, alle componenti specialistiche, si avrà la ... Leggi su meteoweb.eu

