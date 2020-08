Psg, Icardi rivendica ruolo di bomber: si prende la 9 di Cavani (Di venerdì 28 agosto 2020) Mauro Icardi vuole essere protagonista con il Paris Saint-Germain e riprendersi a tutti gli effetti il ruolo di bomber della squadra. Certo, con individualità come Di Maria, Mbappé e Neymar sarà complicato ma le intenzioni sono chiare e sono state confermate dal diretto interessato o meglio... dal sito del Psg.Icardi: addio 18, si prende la maglia numero 9caption id="attachment 1013485" align="alignnone" width="508" Icardi (screenshot sito Psg)/captionQuale modo migliore per rivendicare il ruolo di bomber se non prendersi il numero tipico di quel ruolo? Ecco che Mauro Icardi, come svelato dal sito ufficiale del Psg, tornerà a vestire la ... Leggi su itasportpress

LuigiBevilacq17 : RT @Ale_Rimi: Mauro #Icardi è il nuovo 9 del PSG. - ItaSportPress : Psg, Icardi rivendica ruolo di bomber: si prende la 9 di Cavani - - PSG24hours : RT @FitandFamous: Mauro Icardi #hotfootballers #shirtless #PSG #PSG_inside #Argentina #Argentine - FitandFamous : Mauro Icardi #hotfootballers #shirtless #PSG #PSG_inside #Argentina #Argentine - Ittanutrof : Se eu fosse o PSG: Icardi (€60mi) + €140mi = Messi -