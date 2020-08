PSG, Icardi cambia numero: erediterà la maglia di Cavani (Di venerdì 28 agosto 2020) Sfumata la possibilità di alzare al cielo di Lisbona la prima Champions League della sua storia, il Paris Saint-Germain si rituffa sul futuro. Il primo cambiamento riguarda l'attacco, non tanto per gli interpreti quanto piuttosto per alcune scelte... numeriche. Infatti è giunto il momento di scegliere il numero di maglia che contraddistinguerà ogni giocatore nella prossima stagione. Mauro Icardi indosserà la numero 9. Lo ha ufficializzato il club. L'aveva sempre vestita negli ultimi anni, a eccezione del 2019/20, quando al PSG aveva trovato la concorrenza di Edinson Cavani, ripiegando verso la numero 18.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/PSG English/status/1299365125711974409" PSG, Icardi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : PSG, Icardi cambia numero: erediterà la maglia di Cavani - - Micheldrtt : RT @Gabriellogan86: @PortalMbappe Mbappe no Real Madrid Neymar/ Messi no PSG Icardi/Cavani no Barça #TodoMundoFeliz ?? - FcInterNewsit : Icardi cancella Cavani: la 9 del Psg finisce sulle spalle di Maurito - NeroAzzurro20 : @lukakismo1709 Icardi al PSG; Perisic al Bayern...entrambi a fare i panchinari...quindi? dove sarebbe il problema con Brozovic? - sportli26181512 : PSG, Icardi cambia numero di maglia: Mauro Icardi cambia numero di maglia. L'attaccante argentino...… -