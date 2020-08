Previsioni traffico autostrada weekend 29-30 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Località marine del Friuli Venezia Giulia e del Veneto al top durante i week end estivi. I caselli cosiddetti “balneari” infatti, sono quelli che registrano un incremento dei flussi, in uscita, rispetto allo scorso anno. Durante l’ultimo fine settimana (sabato 22 e domenica 23 agosto), il casello di Latisana ha registrato un più 7 per cento nella giornata di sabato e un più 1 per cento nella giornata di domenica. Udine Sud segna l’incremento più vistoso (+ 20% in uscita e + 76% in entrata) a dimostrazione che sono soprattutto i turisti “locali” a muoversi da e verso il mare e la montagna. In aumento pure San Stino (in direzione Caorle) e Meolo da dove il traffico si dirige verso la Treviso-mare (in entrambi i caselli + 2%). In netto calo i transiti, in uscita da Trieste Lisert (-17%) e ... Leggi su udine20

LuceverdeMilano : ??????#EsodoEstivo - Previsioni #traffico ??#bollinorosso ?? #29agosto - #30agosto Dettagli ??… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Ultimo #weekend di agosto: le previsioni traffico e meteo per il fine settimana di chiusura delle ferie estive https://t… - motorionline : Ultimo #weekend di agosto: le previsioni traffico e meteo per il fine settimana di chiusura delle ferie estive… - LuceverdeRadio : ???????Esodo estivo #previsioni #traffico su #strade e #autostrade ??sabato #29agosto, domenica #30agosto e lunedì m… - LuceverdeMilano : ??????#EsodoEstivo - Previsioni #traffico di rientro ?? #29agosto -#30agosto ??#bollinorosso ??? Sabato 29 agosto 8.00-… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni traffico Previsioni traffico e meteo 28-30 agosto 2020: ultimi rientri estivi Motorionline Le previsioni del traffico per il week-end 29 e 30 agosto

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email ...

Allerta meteo per vento e grandine

Questi gli ingredienti per l’ultimo weekend di agosto, che se non segnerà la fine dell’estate, poco ci manca TORINO. Nuvole cariche di pioggia in arrivo dalla Francia, raffiche di vento e grandine. Po ...

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email ...Questi gli ingredienti per l’ultimo weekend di agosto, che se non segnerà la fine dell’estate, poco ci manca TORINO. Nuvole cariche di pioggia in arrivo dalla Francia, raffiche di vento e grandine. Po ...