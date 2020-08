Previsioni meteo, è allerta maltempo. "Rischio criticità". Le zone nel mirino (Di venerdì 28 agosto 2020) E' allarme per l' ondata di maltempo che dalle prossime ore e per tutto il weekend di abbatterà sul Centro Nord. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com , sottolinea il Rischio elevato di forti ... Leggi su quotidiano

