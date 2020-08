Previsioni Meteo Aeronautica Militare, inizia una forte ondata di maltempo con nubifragi, grandine e forte vento: il bollettino fino al 3 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Inizierà dal pomeriggio un’ondata di maltempo estremo sull’Italia, che colpirà molto violentemente il Nord per poi diffondersi anche al Centro. Forti temporali provocheranno nubifragi, violente grandinate e forte vento, con il rischio di tornado. Per questi motivi, Estofex ha emesso un’allerta di livello 2 per il Nord Italia valida per la giornata di oggi. Il Sud, invece, sarà solo lambito dal maltempo all’inizio della prossima settimana. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 3 settembre. Oggi, 28 agosto Nord: nubi in progressivo aumento con qualche rovescio isolato sul settore alpino e prealpino compreso fra Ossola e ... Leggi su meteoweb.eu

