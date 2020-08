Prevenzione dei tumori, l’Asl effettuerà 90 giornate di screening (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di queste ore la delibera Asl di affidamento del servizio di supporto tecnico per il potenziamento delle attività di screening per la Prevenzione dei tumori della mammella, dell’utero e del colon-retto. “L’obiettivo – dichiara, il DG, Volpe – è quello di migliorare i livelli di adesione agli screening, nonostante l’emergenza Covid-19, che non può far passare in secondo piano la Prevenzione oncologica”. Il servizio acquisito prevede 90 giornate di screening, da effettuarsi con un poliambulatorio mobile nei vari comuni del territorio sannita, per l’esecuzione di esami e per la promozione della Prevenzione dei ... Leggi su anteprima24

Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - info_cilento : RT @DioAbbiPieta: 1) Le norme di sicurezza e prevenzione legate all’emergenza Covid non consentivano e non consentono l’ingresso in Ospedal… - alespool62 : RT @Internazionale: Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un aspe… - CanovaCristiana : RT @Internazionale: Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un aspe… - maurizioagazzi : Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E D… -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenzione dei Covid, due navi Gnv certificate per la prevenzione dei contagi a bordo L'Unione Sarda ASL POTENZIA SCREENING ONCOLOGICO

E’ di queste ore la delibera Asl di affidamento del servizio di supporto tecnico per il potenziamento delle attività di screening per la prevenzione dei tumori della mammella, dell’utero e del ...

Il Tar sospende l’ordinanza anti migranti

Una pagina che non doveva mai essere scritta, ma la testardaggine del Governatore della Sicilia Nello Musumeci, lo ha fatto andare avanti. Accompagnato dalla scontata condivisione del suo Governo, che ...

E’ di queste ore la delibera Asl di affidamento del servizio di supporto tecnico per il potenziamento delle attività di screening per la prevenzione dei tumori della mammella, dell’utero e del ...Una pagina che non doveva mai essere scritta, ma la testardaggine del Governatore della Sicilia Nello Musumeci, lo ha fatto andare avanti. Accompagnato dalla scontata condivisione del suo Governo, che ...