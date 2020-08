Prende fuoco un auto in pieno centro, intervengono i Vigili del Fuoco (Di venerdì 28 agosto 2020) Subito dopo la mezzanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in via Rubilli, in centro città, per un incendio che riguardava un'autovettura in sosta. Il pronto intervento ha ... Leggi su avellinotoday

La Procura di Patti ha disposto nuovi accertamenti nell’ambito delle indagini sul giallo di Caronia, in cui hanno perso la vita, in circostanze ancora da chiarire, Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio ...

Motoscafo esploso a Ponza, in un nuovo video il momento esatto della deflagrazione. La forza dell’onda d’urto è impressionante

Il 26 agosto il video del motoscafo in fiamme nel porto di Ponza aveva fatto il giro del web. I tre occupanti di un motoscafo, una famiglia romana, fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Ora ...

