Pozzuoli, sgombero ex convitto Monachelle: il sindaco replica alle polemiche (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Dopo le polemiche sollevate in merito allo sgombero dell’ex convitto delle Monachelle di Pozzuoli, dove risiedevano in condizioni igieniche fatiscenti, almeno 30 clochards, arriva la replica del primo cittadino, Vincenzo Figliolia. “La polemica strumentale – spiega il sindaco del comune flegreo – non poteva mancare neanche in una situazione come questa! Strano che nessuno abbia alzato la voce per dire in che circostanza di pericolo e di alcuna igiene vivessero delle persone all’interno delle Monachelle. Abbiamo trovato cumuli di immondizia, ci sono decine di foto a testimoniarlo. Questo era dignitoso? Era sicuro? In un edificio pericolante, al cui interno ... Leggi su anteprima24

