Posticipato al 20 settembre Samuel live a Ostia Antica Festival (Di venerdì 28 agosto 2020) Samuel GOLFO MISTICO – LE NUOVE DATE RIPROGRAMMATA PARTE DEL TOUR IN SEGUITO ALLO STOP PER CONTROLLI Sono state riprogrammate alcune date del Golfo Mistico Tour di Samuel, previste per la seconda metà di agosto, e sospese in seguito alla decisione di eseguire degli accertamenti sullo staff a scopo precauzionale. La scorsa settimana, infatti, un componente del team di lavoro ha avuto la febbre, e Samuel e la sua crew hanno deciso di fermare il tour per eseguire dei controlli, doverosi per garantire la salute di tutti. In seguito all’esito rassicurante dei controlli effettuati, il Golfo Mistico Tour riprenderà. Samuel ha appena annunciato la pubblicazione di “Tra Un Anno”, venerdì 28 agosto: si tratta del primo singolo del nuovo album da solista, in uscita a gennaio ... Leggi su romadailynews

Ely_Skyward : OGGI MI ARRIVA MOTS:7 THE JOURNEY?!? WHAAAT 4M*ZON NON FARMI SCHERZI (anche perché era stato posticipato per il 1° settembre) - SimonaCroisette : RT @diaridicinema: Brutte notizie per chi sperava di vedere #TheKingsMan - Le origini al cinema a breve: Disney infatti ha posticipato la p… - Maryhours : RT @diaridicinema: Brutte notizie per chi sperava di vedere #TheKingsMan - Le origini al cinema a breve: Disney infatti ha posticipato la p… - Simone76623275 : RT @diaridicinema: Brutte notizie per chi sperava di vedere #TheKingsMan - Le origini al cinema a breve: Disney infatti ha posticipato la p… - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: Brutte notizie per chi sperava di vedere #TheKingsMan - Le origini al cinema a breve: Disney infatti ha posticipato la p… -