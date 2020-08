Porto di Venezia, “subito crociere e manutenzioni”. La città manifesta (Di venerdì 28 agosto 2020) VENEZIA – Decisioni subito. Questa in sostanza la richiesta che si leva con un unico grido di tutti gli operatori che ruotano attorno al porto di Venezia, dalle cooperative dei portuali, i portabagli, gli ormaggiatori ai sindacati e le imprese che effettuano la manutenzione delle navi, oggi uniti in una manifestazione a Punta della Dogana. Leggi su dire

