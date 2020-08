Ponza, le incredibili immagini dell’esplosione di un motoscafo davanti al distributore di benzina – Il video (Di venerdì 28 agosto 2020) Stava facendo rifornimento vicino uno di quei moli attrezzati, con il distributore di benzina e il tubo per il carburante lì, a portata di mano. Ad un tratto, l’esplosione, le grida, il volo a picco in acqua. È accaduto a Ponza – nel Lazio – dove mercoledì, 26 agosto, una signora che si trovava vicino al pontile per fare benzina con la sua imbarcazione è caduta in mare a causa dell’esplosione provocata dalla messa in moto dello scafo. Erano le 13.56 e 42 secondi: le immagini, che stanno facendo il giro del web diventando virali, sono state riprese dalle telecamere della videosorveglianza. Dopo essere stata caduta in acqua per la deflagrazione, la signora si è presto ritrovata scaraventata su una banchina poco distante. Il ... Leggi su open.online

