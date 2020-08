Ponza, esplode motoscafo durante il rifornimento: tre feriti. VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Ponza: Le immagini impressionanti sono state catturate da una telecamera di sorveglianza. All’avvio del motore la barca si muove leggermente e dopo pochi attimi avviene l’esplosione. L’esplosione è avvenuta mercoledì scorso durante le operazioni di rifornimento di benzina di un motoscafo ormeggiato nel porto turistico di Ponza. Le immagini impressionanti sono state catturate da … Leggi su 2anews

