Politica & Social: elezioni e Covid-19 hanno cambiato lo scenario (Di venerdì 28 agosto 2020) Ecco che temi hanno trattato i leader politici italiani su Facebook e Twitter in queste ultime settimane di Leonardo Buccione La Politica non va in vacanza, ma di cosa si parla nel mese di agosto? Con il quarto appuntamento della nostra rubrica “Politica & Social” in onda ieri su Rai News abbiamo analizzato 1.129 contenuti pubblicati su Facebook e Twitter dal 10 al 24 agosto. Come di consueto abbiamo monitorato i profili dei principali leader politici italiani: Conte, Di Maio, (...) - Politica / Politica, Comunicazione Politica, , Social, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

matteosalvinimi : La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Azzolina. E tu come la pensi? - CarloCalenda : Un articolato programma di Governo. Arriverà il momento in cui i cittadini penseranno lo stesso di chi ritiene che… - nzingaretti : Nel Lazio da 7 giorni tamponi gratuiti e facoltativi a chi torna da Sardegna. Pronti a farli anche a chi si imbarca… - Ultron65 : RT @Adnkronos: #Renzi: '#Conte batta un colpo sul #Mes, non accettarlo è suicidio' - MilanoCitExpo : La Russia ha formato una riserva di forze dell’ordine per aiutare la Bielorussia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica & CRISI LIBANESE, LA VECCHIA POLITICA NON MUORE MAI Corriere della Sera Vallée d’Aoste Unie scende in campo: “Ricostruiamo l’Autonomia su basi nuove e moderne“

La formazione composta da Mouv e Ensemble lancia un segnale forte in questa direzione, decidendo di non avere riferimenti con alcuna forza politica nazionale. Inoltre, e questo è il fulcro dell’intero ...

Il 4 settembre “Il Confronto” tra i sei candidati a sindaco

Una discussione dinamica, con tempi e regole di un evento che ricalchi quelli televisivi. Questo il formato per “Il Confronto”, dibattito tra i candidati a sindaco di Fondi, organizzato dall’AssociAzi ...

La formazione composta da Mouv e Ensemble lancia un segnale forte in questa direzione, decidendo di non avere riferimenti con alcuna forza politica nazionale. Inoltre, e questo è il fulcro dell’intero ...Una discussione dinamica, con tempi e regole di un evento che ricalchi quelli televisivi. Questo il formato per “Il Confronto”, dibattito tra i candidati a sindaco di Fondi, organizzato dall’AssociAzi ...