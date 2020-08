Politica & Social: elezioni e Covid-19 hanno cambiato lo scenario (Di venerdì 28 agosto 2020) Ecco che temi hanno trattato i leader politici italiani su Facebook e Twitter in queste ultime settimane di Leonardo Buccione La Politica non va in vacanza, ma di cosa si parla nel mese di agosto? Con il quarto appuntamento della nostra rubrica “Politica & Social” in onda ieri su Rai News abbiamo analizzato 1.129 contenuti pubblicati su Facebook e Twitter dal 10 al 24 agosto. Come di consueto abbiamo monitorato i profili dei principali leader politici italiani: Conte, Di Maio, (...) - Politica / Politica, Comunicazione Politica, , Social, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

ivanscalfarotto : Il 12 settembre @CarloCalenda e @matteorenzi saranno con me a #Bari. Insieme, a sostenere le ragioni di una candid… - CarloCalenda : Sovranisti e populisti hanno fallito. I primi hanno rinunciato all’uscita dall’Euro che presentavano come la soluzi… - lauraboldrini : La #Lega in questi giorni sta usando il suo più becero repertorio sessista: l’assalto ad Azzolina, il sondaggio sul… - LaLestofante : RT @matteobordone: Non c'entra una sega il banaltrismo. È una questione politica. Convinci gli italiani che chi vive qui da anni deve diven… - TerlizziGerardo : RT @VittorioSgarbi: Vi piace questa idea di Europa? L’Italia aveva una sua dignità di Paese, una sua moneta, anche un ruolo strategicamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica & La politica dei risarcimenti è un'illusione Il Mattino Tar Sardegna: Eni responsabile del disastro

Colpevole, senza se e senza ma. L'Eni è "il soggetto responsabile", con le sue società, prima Syndial e poi Eni Rewind, del gravissimo inquinamento che dagli anni settanta ai giorni nostri ha devastat ...

Il preside Castiglioni in pensione:

Con lui si può parlare di politica – anche per via del lungo impegno in Consiglio comunale (ora è candidato per FdI) -, di musica, – ed anche in questo caso si tratta d una esperienza ultradecennale - ...

Colpevole, senza se e senza ma. L'Eni è "il soggetto responsabile", con le sue società, prima Syndial e poi Eni Rewind, del gravissimo inquinamento che dagli anni settanta ai giorni nostri ha devastat ...Con lui si può parlare di politica – anche per via del lungo impegno in Consiglio comunale (ora è candidato per FdI) -, di musica, – ed anche in questo caso si tratta d una esperienza ultradecennale - ...