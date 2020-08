Playoff NBA – Trump attacca: “ormai la lega è un’organizzazione politica, gli americani sono stufi di loro” (Di venerdì 28 agosto 2020) Non poteva mancare il commento del presidente Donald Trump in merito a quanto sta succedendo nello sport USA. Il presidente americano, parlando durante la convention Repubblicana, ha lodato l’operato della Guardia Nazionale a Kenosha, Wisconsin, città delle violenze su Jacob Blake, criticando la protesta dei cestisti NBA che recentemente hanno boicottato alcune partite dei Playoff chiedendo maggiori diritti per gli afroamericani. Trump ha dichiarato: “l’Nba è diventata un’organizzazione politica e non penso che sia positivo per il Paese. Le persone sono stufe dell’Nba”.L'articolo Playoff NBA – Trump attacca: “ormai la lega è ... Leggi su sportfair

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - sciaramandola : RT @civati: Così. - lancellone : RT @Marco_dreams: In segno di protesta per il caso di Jacob Blake e per i morti di Kenosha si fermano la NBA e la WNBA. Gara 5 dei playoff… -