Playoff NBA – Tensione fra Pat Beverley e Michele Roberts: “sono io che ti pago lo stipendio!” (Di venerdì 28 agosto 2020) Un meeting piuttosto tranquillo quello fra i giocatori presenti nella bolla di Orlando che hanno discusso in merito alla protesta legata al caso Jacob Blake. Non è mancato però qualche momento di Tensione. Protagonista il ‘solito’ Patrick Beverley che se l’è presa addirittura con Michele A. Roberts, presidentessa della NBPA. La Roberts stava spiegando i problemi finanziari che avrebbe comportato l’eventuale interruzione della stagione, quando Beverley l’ha interrotta per due volte consecutive dicendosi in disaccordo. La presidentessa NBPA ha dunque chiesto gentilmente di poter finire il discorso e il playmaker dei Clippers le avrebbe risposto, secondo Yahoo Sport: “no, sono io che ti pago lo ... Leggi su sportfair

