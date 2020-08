Pino Insegno su Rai2 condurrà Voice Anatomy (Di venerdì 28 agosto 2020) Come anticipato da Blogo a giugno scorso, Pino Insegno tornerà in televisione. Lo farà su Rai2 con Voice Anatomy, il programma che ha condotto per alcuni anni, di recente, su Radio 24 (qui fu protagonista di una clamorosa gaffe con il critico del Corriere della Sera Aldo Grasso).Intervistato dal settimanale Gente, l'attore ha raccontato che alla trasmissione lavorerà (come accadeva anche in radio) la moglie Alessia Navarro:Pino Insegno su Rai2 condurrà Voice Anatomy pubblicato su TVBlog.it 28 agosto 2020 18:26. Leggi su blogo

