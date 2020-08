Petagna, secondo tampone negativo: ecco quando potrà raggiungere Gattuso (Di venerdì 28 agosto 2020) Andrea Petagna pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di ricostruire le prossime tappe di avvicinamento del centravanti al ritiro azzurro. Leggi su tuttonapoli

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Petagna negativo al secondo tampone anti-#Covid19 - 17_Peppe : @17su24 Secondo voi possibile trasferimento di petagna? - giovannibrenteg : Petagna negativo al secondo tampone. Dovrà sottoporsi al terzo. Qualora fosse negativo si andrà a oltranza - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli, Petagna negativo al secondo tampone: si attende il terzo - LionardoFronti : @Marco77018284 @AntoVitiello Ma non intendevo per forza forte come Ibra. Secondo me anche un Petagna, giusto per fa… -