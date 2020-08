Perché oggi si celebra il romanziere Alexandre Dumas (Di venerdì 28 agosto 2020) Era il 28 August 1844 quando sulle pagine della pubblicazione parigina Journal de Débats uscì la prima puntata di quello che sarebbe divenuto uno dei romanzi caposaldo dell’Ottocento, Il conte di Montecristo (che presto sarà anche una nuova serie tv). A scriverlo, in 18 parti fino al gennaio 1846 poi confluite in volume, fu Alexandre Dumas padre, romanziere fra i più noti e di successo del XIX secolo francese, che proprio oggi, a 176 anni esatti di distanza, viene celebrato da un doodle di Google che, tramite un’animazione in slideshow, mostra i momenti salienti dell’avvincente storia. Il romanzo è infatti incentrato sulla figur di Edmond Dantès, marinaio di belle speranze ingiustamente incarcerato in un’isola del Mediterraneo dove ... Leggi su wired

