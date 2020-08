Perché il tribunale ha sospeso l’ordinanza di Musumeci sui migranti via in 48 ore dalla Sicilia (Di venerdì 28 agosto 2020) Il tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha sospeso ieri l’ordinanza-spettacolo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in attesa del giudizio di merito. Ma quello che c’è scritto nel primo atto della battaglia legale tra governo e Regione già sembra poter orientare le prossime udienze. Secondo il tribunale l’ordinanza «va oltre i poteri delle Regioni e non c’è stata una rigorosa istruttoria per dimostrare l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid tra la popolazione locale quale conseguenza del fenomeno migratorio». Perché il Tar ha sospeso l’ordinanza di Musumeci Il ricorso del presidente del ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : ++ PROCESSATE ANCHE ME! ++ Magliette presto disponibili in tutta Italia! Vi piacciono? Sabato 3 ottobre a Catania n… - AlbertoBagnai : Aggiungo: fate attenzione, perché vi provocano deliberatamente per alimentare la narrazione dei “fassistiiih che od… - HuffPostItalia : Tribunale Ue dei brevetti, perché a Milano (nel silenzio del Governo) - marcoleonardi9 : RT @antoniocalabro: Tribunale Ue dei brevetti, perché a Milano (nel silenzio del Governo) (di A. Calabrò) - PPColasanti : @fattoquotidiano @CorriasPino Non è proprio un esempio. Basta leggere Wikipedia, Il Tribula è stato latitante per d… -