Per Trump 1500 persone alla Casa Bianca (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 28 AGO - Donald Trump terra' dal vivo il suo discorso di accettazione della renomination nel South Lawn della Casa Bianca, tra bandiere americane e un maxischermo, davanti ad una ... Leggi su corrieredellosport

Capezzone : +++Panico dell’Inviato Unico e del Corrispondente Collettivo+++ Discorso splendido, non divisivo e insieme sincero,… - disinformatico : Una critica della presidenza Trump da un'addetta ai lavori, che non mena il can per l'aia. - ilpost : Dopo le molte lamentele di Trump per i molti test realizzati, il governo ha deciso di non consigliare più i tamponi… - sardanews : Trump accetta nomination per Casa Bianca - juventinaleuca7 : RT @Agenzia_Ansa: Per Trump 1500 persone alla Casa Bianca. Poche mascherine e nessun distanziamento. Contattata madre Blake #ANSA https://… -