Per Autostrade si mette male. Sapeva del ponte Morandi a rischio. La Procura di Genova prosegue l’audizioni dei testi. Sei manager ammettono che i pericoli erano noti (Di venerdì 28 agosto 2020) Sembra incredibile ma a distanza di due anni, l’inchiesta sul crollo del ponte Morandi continua a regalare sorprese. L’ultima è quella che riguarda il documento di “programmazione del rischio” relativo alle condizioni del viadotto che, cosa inizialmente negata da Autostrade per l’Italia, non solo è reale – tanto che è stato scovato dai finanzieri – quanto era ben noto al management dell’azienda. Questo almeno è quanto emerge, a poche settimane dalla data di chiusura dell’indagine prevista per settembre ma che a questo punto potrebbe slittare, dalle audizioni di altri sei dirigenti. Proprio i manager, sentiti negli ultimi giorni come persone informate sui fatti, avrebbero confermato di essere a conoscenza del documento e ... Leggi su lanotiziagiornale

GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Per #Autostrade si mette male. Sapeva del ponte Morandi a rischio. La Procura di #Genova prosegue l’audizioni dei testi… - giuda_shardana : RT @LaNotiziaTweet: Per #Autostrade si mette male. Sapeva del ponte Morandi a rischio. La Procura di #Genova prosegue l’audizioni dei testi… - anto5stars : RT @LaNotiziaTweet: Per #Autostrade si mette male. Sapeva del ponte Morandi a rischio. La Procura di #Genova prosegue l’audizioni dei testi… - SalvaCostanzo : RT @LaNotiziaTweet: Per #Autostrade si mette male. Sapeva del ponte Morandi a rischio. La Procura di #Genova prosegue l’audizioni dei testi… - LLussoriouda : RT @LaNotiziaTweet: Per #Autostrade si mette male. Sapeva del ponte Morandi a rischio. La Procura di #Genova prosegue l’audizioni dei testi… -