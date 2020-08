Pensano di guardare la finale di Champions su Youtube: 11mila tifosi seguono la partita sbagliata (Di venerdì 28 agosto 2020) Errore di gruppo incredibile quello avvenuto in occasione della finale di Champions League: 11mila tifosi hanno seguito su Youtube il match sbagliato, risalente al 2017 Sembra una barzelletta ma è accaduto davvero. Ben 11 mila persone hanno assistito ad una partita, pensando fosse la finale di Champions League disputata pochi giorni fa, ma invece si … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

LAnsiosame : @mesonorotta Mi fanno troppo ridere le persone che pensano che guardare le storie significhi qualcosa, se hai sempr… - pr1nxess1 : secondo me i miei pensano che sia un vibratore perché effettivamente lo sembra CHE VERGOGNA, l’altro giorno mio pa… - Lady_Pirate : RT @Giusi67006171: Mi chiedo perchè ho guardato l'ultima scena di #SenÇalKapimi senza prima guardare il resto se non la scena del compleann… - Giusi67006171 : Mi chiedo perchè ho guardato l'ultima scena di #SenÇalKapimi senza prima guardare il resto se non la scena del comp… - Silvio2615_ : RT @GattuMiett: Per triggerare un po’ di buonisti del cazzo che invece di guardare il campo pensano alla politica vorrei Cengiz Ünder Stim… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensano guardare Pensano di guardare la finale di Champions su Youtube: 11mila tifosi seguono la partita sbagliata NewNotizie Wendie Renard, la capitana della nona finale di Champions League in 11 anni

Il sole che fa scottare la sabbia anche a gennaio, l’azzurro del cielo che si fonde con il blu dell’Oceano. I piedi nudi contro il pallone, quando c’è, altrimenti la partita si fa prendendo a calci un ...

Riapertura scuole, ecco la mascherina trasparente: così gli alunni “guardano in faccia” i docenti durante la lezione [VIDEO INTERVISTA]

Ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico dell’Istituto Calvino Salvatore Impellizzeri, che oltre a spiegarci come funziona questa tipologia di mascherina, ne evidenzia appunto i benefici che dov ...

Il sole che fa scottare la sabbia anche a gennaio, l’azzurro del cielo che si fonde con il blu dell’Oceano. I piedi nudi contro il pallone, quando c’è, altrimenti la partita si fa prendendo a calci un ...Ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico dell’Istituto Calvino Salvatore Impellizzeri, che oltre a spiegarci come funziona questa tipologia di mascherina, ne evidenzia appunto i benefici che dov ...