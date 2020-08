Pellezzano, il sindaco Morra scrive a Mediaset per assenza segnale (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – assenza del segnale Mediaset: il Comune di Pellezzano scrive all’azienda per la risoluzione dei problemi tecnici legati, presumibilmente, alla scarsa copertura del segnale che giunge dai ripetitori posizionati sul proprio territorio di competenza. Le zone maggiormente interessate dall’assenza di segnale si trovano alla frazione Capezzano Superiore e sono via Fravita, via Gramsci, via Amendola e Piazza Braca, ma anche altre frazioni nel recente passato hanno lamentato la medesima problematica. “Abbiamo ricevuto – sottolinea il sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – numerose ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Pellezzano sindaco Pellezzano, il sindaco Morra scrive a Mediaset per assenza segnale anteprima24.it TV: assenza segnale Mediaset a Pellezzano, il Comune scrive all’Azienda

Assenza del segnale Mediaset: il Comune di Pellezzano scrive all’azienda per la risoluzione dei problemi tecnici legati, presumibilmente, alla scarsa copertura del segnale che giunge dai ripetitori po ...

Taglio dei parlamentari, la Campania guida il fronte del No al referendum

Il vento caldo del No spira forte dalla Campania. In questa estate di contagi a rischio e candidati in giro per le regionali di settembre, il taglio dei parlamentari rischia di spiaggiarsi all'ombra d ...

Assenza del segnale Mediaset: il Comune di Pellezzano scrive all’azienda per la risoluzione dei problemi tecnici legati, presumibilmente, alla scarsa copertura del segnale che giunge dai ripetitori po ...Il vento caldo del No spira forte dalla Campania. In questa estate di contagi a rischio e candidati in giro per le regionali di settembre, il taglio dei parlamentari rischia di spiaggiarsi all'ombra d ...